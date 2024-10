Mein Weg nach Glarus: Wie Vorurteile und Bürokratie meine Ankunft in der Schweiz vermiesen

Geboren in München und aufgewachsen zwischen Berlin, Sofia und Wien, hat Yvonne Samsarova in drei Ländern Wurzeln geschlagen – Bulgarien, Deutschland und Österreich. Doch jetzt erobert sie ihre vierte Heimat: die Schweiz. Als Journalistin hat sie in Wien und zuletzt in Brüssel für die ARD gearbeitet. Ihre Leidenschaft im Journalismus liegt darin, Menschen eine Stimme zu geben, die oft überhört werden. Der Traum, in den Bergen zu leben, hat sie schon lange begleitet, und nun wird er wahr. Sie freut sich riesig darauf, die Schweiz und vor allem ihre Menschen besser kennenzulernen – und ihre Geschichten zu erzählen! In dieser Kolumne berichtet sie über ihre ersten Erlebnisse im Glarnerland.