Erdrutsch in Schwanden: Ab heute wird der Schlamm weggeräumt

Des Weiteren informiert die Gemeinde, dass, sobald es der Fortschritt der Räumungsarbeiten und die Sicherheitslage zulassen, die Eigentümer der Liegenschaften in den gelben und grünen Gefahrengebieten kontaktiert werden. Anschliessend können sie gemeinsam mit der Gebäudeversicherung eine Beurteilung vor Ort vornehmen. (red)

Zuerst wird auf der Plattenaustrasse bis zum Gebäude Herrenstrasse 1 aufgeräumt. In der roten Evakuationszone werden aktuell noch keine Räumungsarbeiten durchgeführt, wie es weiter heisst.

Heute ist der Startschuss für die Räumungsarbeiten gefallen. Trotz der Feiertage konnten temporäre Ablagerungsflächen geschaffen und Unternehmer mit geeigneten Gerätschaften organisiert werden, wie die Gemeinde Glarus Süd in einer Mitteilung vom Dienstag schreibt.

Die Lage bei der Rutschung Wagenrunse in Schwanden verändert sich stetig. Kurz vor Weihnachten und wiederum um Neujahr rutschten etwa 15’000 Kubikmeter Schutt ins Tal und beschädigten mehrere Gebäude.