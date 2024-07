Unfall in Mitlödi: 49-jähriger Autofahrer überholt trotz Sicherheitslinie und kollidiert mit anderer Autofahrerin

Am späten Freitagnachmittag ist es zu einem Unfall in Mitlödi gekommen, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt. Ein 49-jähriger Autofarer war auf der Hauptstrasse in Richtung Glarus unterwegs. Trotz Sicherheitslinie überholte er laut Mitteilung mehrfach vor ihm fahrende Autos. Dabei übersah er eine 48-jährige Autofahrerin, die gerade nach links in den Schiesserhof abbiegen wollte.

In der Folge kam es zu einer seitlichen Kollision. Beim Unfall verletzte sich niemand, es entstand jedoch Sachschaden an beiden Autos, wie es abschliessend heisst.. (red)