Unfall in Leuggelbach: Autofahrer will überholen und touchiert 14-jährigen Töfflifahrer

Am Freitagabend kam es gegen 22.30 Uhr zu einem Unfall auf der Hauptstrasse in Leuggelbach, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Mitteilung schreibt.

Ein 29-jähriger Autofahrer war auf der Hauptstrasse von Glarus herkommend in Richtung Linthal unterwegs. In Leuggelbach, nahe der Abzweigung Stegerboden, wollte er ein Töffli überholen. Dabei realisierte er laut Mitteilung nicht, dass der 14-jährige Töfflifahrer links abbiegen wollte.

In der Folge kam es zur Kollision. Der Töfflifahrer zog sich dabei unbestimmte Verletzungen zu. Die Rega überführte ihn in das Universitätsspital Zürich. Beim Autofahrer wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet und ihm wurde der Führerausweis abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, wie es abschliessend in der Mitteilung heisst. (red)