Unfall in Bilten: Autofahrer durchbricht Brückengeländer und stürzt auf Wiese

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Glarus ereignete sich gegen 3.30 Uhr ein Unfall in Bilten. Ein 21-jähriger Autofahrer war in Begleitung seiner 31-jährigen Beifahrerin von Schänis kommend auf der Schäniserstrasse in Richtung Bilten unterwegs.

Aus noch unbekannten Gründen durchbrach der Autofahrer kurz nach der Abzweigung zur Autobahneinfahrt in Fahrtrichtung Zürich das rechtsseitige Brückengeländer. Das Auto stürzte mehrere Meter tief auf ein Wiesenstück neben der Autobahn.

Blut- und Urinprobe angeordnet

Die Beifahrerin erlitt durch den Aufprall eine Gehirnerschütterung und musste ins Spital gebracht werden, wie es weiter heisst. Beim leichtverletzten Lenker wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Am Auto entstand Totalschaden, zudem wurde erheblicher Sachschaden an den Strasseneinrichtungen verursacht. (red)