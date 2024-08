Dieser Glarner kämpfte als erster für die Rechte von Schwulen – und wurde dafür geächtet

Mit Unverständnis. Es wurde sofort vom Glarner Sittengericht oder Kirchenrat – damals auch «Stillstand» genannt – verboten. Der zweite Band von Hösslis «Eros» erschien 1838 in St. Gallen. Er wurde nicht verboten, blieb aber ebenso wirkungslos. Die ersten zehn bis 20 Jahre gab es fast keine Resonanz, kaum jemand kannte die Bücher. Es finden sich auch keine Hinweise in Dokumenten oder Zeitungen. Hössli war so frustriert, dass er auf einen dritten Band verzichtete und 1851 aus dem Glarnerland wegzog. Er wohnte dann an diversen Orten in der Ostschweiz und ab 1860 in Winterthur, wo er vier Jahre später verstarb. Es gibt nur Notizen, die auf einen dritten Band hindeuten. Beim Brand von Glarus 1861 verbrannte schliesslich ein Grossteil der Bücher, nur wenige Exemplare haben überdauert.