Schwanden: Zivilschutz hilft bei den Aufräumarbeiten im Erdrutschgebiet

Ab nächstem Montag unterstützen 30 Helfer des Zivilschutzes die Gemeinde bei den Aufräumarbeiten. Das meldete der Kanton Glarus am Mittwoch. Die Zivilschützer werden dabei gestaffelt zum Einsatz kommen. Ein zweites Detachement stehe in der Folgewoche in Bereitschaft, um bei Bedarf für die noch nicht abgeschlossenen Arbeiten eingesetzt zu werden. (red)