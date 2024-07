Bsunderi Summergfüül sammle

Hmmmh, der Summer will eifach nüd ggraate! Deneweeg lang het er hüür uf sich waarte luu, oder besser gseit, de eebigi Nessi will gad nümme hööre. Eigetli gits sust schu mii Tääg, wos eim use ziet i d Natur oder ebe a Gaartetisch. Ich plange eeländ uf söttigi Tääg. Churz vorem lengschte Taag isch es emaal sowiit gsi; D Sunnestraale händ Lebe i üüsers Kwartier praacht. Dr Summer deheimed het siine eigete Scharm. Wänn d Sunne hööch am Himel staat, d Vögel frööli abem Nachbersbaum zwitschered und dr Duft vu gmäätem Gras i dr Luft liit, dä isch es Ziit, dr Guu vum Summer i de eigete vier Wänd oder im Garte z gnüüsse. Was chännti da besser sii, as mit de Nachpuure dr Gschmagg vum Süüde ufe Tisch z zaubere. E Täller ggraglet voll mit Spaghetti, Muschle und andere Meeresfrücht. D Muschle werded im Wiisswii, Chnoblech und eme Huuch vu Tschili ddünschtet. Dr Chuchigschmagg laat e bsundere Gaumeschmaus eraane. E Chrueg voll gletschchaltem Zitruunewasser mit Zitruune, wo direggt im Garte vu dr Schwäägeri z Pietra Ligure riiffed, und es Gleesli süffige Wii lünd eim e Momänt vumene Churzurlaub im Süüde erlebe. Es isch d Mischig vu guetem Esse, waarmem Wetter und tüüffgründige Gsprääch, wo e Summertaag bsunders macht.