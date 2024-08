Brand in Mühlehorn: Zugausfall und Schaden in Millionenhöhe

Am Donnerstag, ereignete sich an der Dörflistrasse in Mühlehorn ein Brandfall mit Sachschadenfolge. Kurz nach 22.30 Uhr alarmierte ein Anwohner die Kantonale Notrufzentrale und meldete den Ausbruch eines Feuers in einem Wohn- und Geschäftshauskomplex in der Nähe des Bahnhofs Mühlehorn. Der Brand weitete sich vor allem in den oberen Stockwerken rasch aus, konnte jedoch durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren Glarus Nord und Weesen sowie einem Lösch- und Rettungszug der SBB am frühen Morgen des Freitags unter Kontrolle gebracht werden. Das teilt die Kantonspolizei Glarus in einer Medienmitteilung mit.

Da sich der Gebäudekomplex in direkter Nachbarschaft zu den SBB-Geleisen des Bahnhofs Mühlehorn befindet, musste der Zugverkehr für gut drei Stunden unterbrochen werden. Beim Brandereignis wurde niemand verletzt. Zwei Personen mussten ihrer Wohnung untergebracht werden. Am Gebäudekomplex sowie am Mobiliar entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe.

Für die Ereignisbewältigung standen rund 60 Personen von Feuerwehr, SBB, Feuerwehrinspektorat, der Staats- und Jugendanwaltschaft sowie der Kantonspolizei Glarus im Einsatz. Die Brandursache wird derzeit untersucht. (red)