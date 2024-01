Findet ihr diesen Wohnblock in Ennenda hässlich? Wir sagen euch, warum er voll im Trend liegt

Mein Hauptziel war es aber, jemanden mit Fingernägeln in dieser Farbe zu fotografieren. Auf gut Glück bin ich darum in ein Nagelstudio in Glarus gegangen. Gleichzeitig mit mir hat eine Bekannte aus Mollis den Laden ebenfalls betreten. «Ich will mir die Nägel lackieren lassen. Und ich habe eine klare Vorstellung davon, welche Farbe sie haben sollen», sagte sie zu mir. «In der Farbe des Jahres natürlich!», überraschte sie mich. Und ich muss sagen: An Fingernägeln sieht die Farbe tatsächlich sehr gut aus. Auf jeden Fall besser als an einem Wohnblock!