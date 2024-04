Elm hat gerade den wärmsten März überhaupt erlebt

Föhn sorgte beidseits der Alpen immer wieder für sehr hohe Temperaturen. Einen Sommertag gab es bis jetzt aber noch nicht. Der Monatshöchstwert wurde mit 23,7 Grad in Biasca am 21. März verzeichnet. Auch sonst gab es an jenem Tag im Süden verbreitet mehr als 20 Grad. Im Norden lag der Monatshöchstwert bei 21,8 Grad. Dieser wurde aber gleich mehrfach erreicht, nämlich in Altenrhein und Kriessern am 29. März und in Altenrhein am 30. März gleich nochmals. In Glarus lag der Höchstwert bei 20,7 Grad, gemessen am Karfreitag. In Elm wurde die Höchsttemperatur am 20. März mit 16,3 Grad gemessen. Am anderen Ende der Skala lagen die -18,9 Grad auf dem Jungfraujoch, gemessen am 24. März. In Glarus betrug der Tiefstwert-1,0 Grad und in Elm -6,9 Grad.