So will der Glarner Bildungsdirektor Markus Heer den Mangel an Lehrkräften dämpfen

Im Glarnerland fehlt qualifiziertes Lehrpersonal. Diesen Mangel will Bildungsdirektor Markus Heer mildern – zum Beispiel mit einer besseren Entlastung älterer Lehrerinnen und Lehrer.

Südostschweiz

Glarus