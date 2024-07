«Kein Ziel und kein Plan»: Der Glarner Läufer Tom Elmer hadert nach Olympia-Verzicht

Das Verdikt setzt Elmer zu. Leicht nachvollziehbar ist das. Schliesslich ging es um das bis anhin Höchste in seiner Laufbahn. Und schliesslich hatte er es in der Vergangenheit eindrücklich geschafft, Krisen und Rückschlägen zu trotzen und stets gestärkt daraus herauszufinden. Das ist ihm in diesem Jahr nie wirklich gelungen. Die Reizung der Achillessehne und die Entzündung am Schleimbeutel erwiesen sich als langwierige und kräftezehrende Bremser. Bereits Ende letzten Jahres zwangen ihn diese Symptome kürzerzutreten, zurückschrauben und zu einem Anpassen des Trainings. Und obwohl er und sein Trainer im Running-Team-Europa des Schweizer Schuhherstellers On das fachkundig taten: Wirkliche Stabilität stellte sich nicht ein.