Das kostete den fahrunfähigen Lenker seinen Führerschein

Am Samstag um 21.30 Uhr ereignete sich in Diesbach ein Verkehrsunfall. Von Linthal herkommend kollidierte ein Autofahrer auf der Kantonsstrasse in Diesbach mit einer Baustellenabschrankung. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr der Lenker weiter Richtung Schwanden. Dort konnte er von der Polizei angehalten werden. Der 44-jährige Lenker wurde als fahrunfähig beurteilt und musste sich einer Blut- und Urinprobe unterziehen. Der Führerausweis wurde ihm abgenommen, wie die Kantonspolizei Glarus in einer Medienmitteilung schreibt.