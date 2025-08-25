Party in Netstal: Trudi Buff-Hürlimann feiert ihren 100. Geburtstag
Es ist ein freudiger Tag, wenn Glarnerinnen und Glarner ihren 100. Geburtstag feiern können. Hier in der Galerie sammeln wir die Eindrücke der Feste. Am 25. August ist Trudi Buffs grosser Tag.
25.08.25 - 15:43 Uhr
Glarus
Glarus
