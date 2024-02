Für eine Top-Liga war diese Volleyballerin aus Arosa zu klein, im Glarnerland schreibt sie jetzt Geschichte

Evelyn Hösli, jetzt Nachwuchstrainerin bei Glaronia, war damals meine Trainerin in der Talentschule in Chur. Ich war Aussenangreiferin, weil ich hoch sprang, wollte aber als Libera zu Glaronia, weil ich mit 1,71 Meter für eine Topliga einfach nicht gross genug bin. Dann bin ich wohl im Probetraining in Glarus zu hoch gesprungen und war wieder Angreifer­in. Nun ist endlich der Wechsel auf die Liberaposition gekommen, und ich kann mich hier sicher noch weiter steigern.