Glarner Strahler finden «die Mutter aller Kristalle»

Es sind der auftauende Permafrost und die Gletscherbrücken, die jederzeit einbrechen können, die den Aufstieg so gefährlich machen. Doch die Gefahren werden ausgeblendet. Der Kristallrausch überstrahlt alles. Wie am 18. September 2021. An diesem Tag ist Strahler Ueli Wolf wieder einmal unterwegs auf der Jagd nach den Schätzen der Natur, den Wunderwerken der Alpen, die das Licht auf so unnachahmliche Weise widerspiegeln.