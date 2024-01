Die speziellen Geschichten zu sechs unveröffentlichten Bildern

Wenn ich einen Anlass an einem bestimmten Ort besuche, tendiere ich dazu, neben dem Relevanten auch Unwichtiges zu fotografieren. Ich vermute, die meisten Berufs­fotografen haben diese Ange­wohnheit. Ich habe nun die Festplatte durchforstet, auf der alle Fotos gespeichert sind, die ich im Jahr 2023 aufgenommen habe. Als Erstes stellte ich mir die Aufgabe, die Gesamtzahl all dieser Fotos zu ermitteln. Es sind 167’304 Bilder. Es war eine anspruchsvolle Aufgabe, aus dieser unglaublichen Anzahl an Fotos weniger als zehn Bilder auszuwählen. Nachfolgend erzähle ich (im Uhrzeigersinn), wie ich zum jeweiligen Sujet der ausgewählten Fotos gekommen bin und weshalb ich es fotografiert habe.