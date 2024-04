«Wegen des vielen Trommelns erkannte der Scanner bei der Einreise mein Fingerabdruck nicht mehr»

Mit Auftritten auf Hochzeiten, Taufen und anderen Festen hat Massa so sehr früh angefangen, Geld zu verdienen. So konnte er seine Familie finanziell unterstützen. «Zwischen den Auftritten habe ich gemeinsam mit meinem Vater und Bruder Lederartikel wie Kissen und Taschen hergestellt und bemalt. Ebenso habe ich Musik unterrichtet, oftmals auch Touristen», erklärt Massa weiter. Und so hat er im Jahr 2009 seine spätere Frau kennengelernt. Sie verbrachte mehrere Monate in Mali, aber dauerhaft dort zu leben kam für sie nicht in Frage. Sie haben sich darum gemeinsam dazu entschieden, in der Schweiz zu leben. Im 2011 kam der afrikanische Musiker in die Schweiz und liess sich einige Monate später in Glarus nieder.