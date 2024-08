Astra sperrt fast vier Monate lang nachts den Kerenzerbergtunnel

Autofahrerinnen und -fahrer werden in den nächsten vier Monaten umgeleitet, wenn sie abends spät oder am Morgen früh auf der A3 von Weesen nach Murg unterwegs sind. Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) mitteilt, muss der Kerenzerbergtunnel vom 18. August bis zum 13. Dezember in der Nacht gesperrt werden.