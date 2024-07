Ratet mit: Wer schafft es am schnellsten durch den Querspangen-Stau in Netstal?

Wir starten an einem Donnerstag um 17 Uhr in unserer Redaktion auf dem Tridonic-Areal in Ennenda. Es sind bereits Sommerferien, weshalb wahrscheinlich schon weniger Leute während der Stosszeiten unterwegs sein dürften. Das Ziel ist die «Vista»-Bar in Näfels. Rund sieben Kilometer Luftlinie liegen zwischen den beiden Orten.