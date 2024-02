Ausgewanderter Glarner über Island: «Wenn du auf einer Vulkaninsel lebst, musst du die Naturgewalt akzeptieren»

Eventmanager Steff Felix kennt das Glarnerland wie kaum ein anderer. 17 Jahre lang verbringt der gelernte Steinmetz seine Freizeit ob Mühlehorn im «Paradiesli». Von dort aus unternimmt er mit seinen Gästen Schneeschuhtouren. Bis vor zwei Jahren: Bis sich der 51-Jährige zusammen mit seiner 48-jährigen Frau Isabelle auf- und davonmacht. Auf die Insel aus Feuer und Eis, nach Island, wo die Natur knapp unterhalb des nördlichen Polarkreises noch am Werk ist. Wo die Gletscherzungen der Eisriesen am Tal lecken und unter Donnergrollen in Lagunen kalben.