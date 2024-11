Nach Autobrand beim Aussichtsturm auf dem Schwanderberg: Lenker durfte gar nicht hochfahren 

Schmidt erklärt auch, wie man idealerweise reagieren sollte: «Das Fahrzeug sollte man an einem sicheren Ort anhalten und den Motor ausschalten. Alle Insassen sollten das Auto zügig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Danach ist unverzüglich die Feuerwehr zu alarmieren.» Ob der Lenker des Vorfalls am Freitagabend richtig reagierte, werde noch untersucht, sagt Schmidt.