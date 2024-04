Angestellter verunfallt bei der Talstation der Standseilbahn Braunwald

Am Freitag um etwa 19.10 Uhr kam es bei der Talstation der Braunwald-Standseilbahn zu einem Unfall. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Glarus arbeitete ein 56-jähriger Angestellter am Ende der Standseilbahn. Mit einem Kran hob er eine Güterbrücke an. Aus noch ungeklärten Gründen sei die Güterbrücke zur Seite gekippt und in den Schacht des Schienenendes gekippt, so die Kantonspolizei. Der Angestellte wurde dabei mitgerissen.

Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall mittelschwer verletzt. Die Rega flog ihn ins Universitätsspital Zürich. (red)