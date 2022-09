«Waidmannsheil!» an alle Jäger

Zwölf Jagdbezirke gibt es im Kanton Graubünden. Diese müssen während der Jagd intensiv vom Wildhüter kontrolliert werden. Unter anderem wird geschaut, dass die Jagdtage eingehalten werden. Im September kann an 21 Tagen gejagt werden. Dazwischen gibt es eine Woche Pause. In diesem Jahr dauert die Pause vom 12. bis einschliesslich 18. September. Jedes erlegte Tier muss dem Wildhüter gemeldet werden. Dieser schaut zum Beispiel auf das Alter, Gewicht oder die Länge der Hörner. Jäger, welche unerlaubte Tiere abschiessen, werden vom Wildhüter gebüsst. Zum Beispiel eine Hirschkuh mit Kalb. In folgendem Beitrag könnt ihr in die Arbeit eines Wildhüters reinhören: