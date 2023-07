Was läuft wo am 1. August

Brunch auf dem Bauernhof



Neben den vielen Feiern bieten viele Bauernbetriebe im Kanton einen 1.-August-Brunch vor. Hier einige Beispiele:



Familienbetrieb Bundi-Schmed in Curaglia: Anmeldung via: 079 363 50 24, 076 577 68 28 oder massimo.bundi@gmx.ch bis 31. Juli

Agriturismo Alpe Palü: Anmeldung via: 079 336 08 70 oder info@azienda-vitali.ch bis 29. Juli

Geissenhof Rona: Anmeldung via: 079 827 93 40, 078 723 83 84 oder tani.poltera@gmail.com bis 30. Juli

Reitstall und Saloon San Jon in Scuol: Anmeldung via: 081 864 10 62 oder info@sanjon.ch

Sax in Alvaneu: Anmeldung via 081 404 10 84, 078 627 90 61 oder tscharner-gregori@bluewin.ch, Anmeldung solange es Platz hat

Alpgenossenschaft Clavadelalp in Davos Clavadel: Anmeldung via 079 309 86 66 oder info@clavadeleralp.ch, Anmeldung solange es Platz hat.

Hof Manetsch/Müllerin in Mompé Medel: Anmeldung via 081 947 55 70, 079 642 11 75 oder arminmanetsch@bluewin.ch, Anmeldung bis 28/29 Juli