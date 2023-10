27'500 Gäste feierten am Big Air

Die dritte Ausgabe des Big Air in Chur ist offiziell Geschichte. Die Veranstalter schliessen mit einer positiven Bilanz ab, wie es am Sonntag in einer Mitteilung heisst. Am Freitag hätten 12‘500 Gäste und am Samstag 15‘000 das Festival an der Oberen Au besucht. Es habe keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben. «Big Air Chur zeigte, dass es auch im Regen kann», heisst es weiter. Jetzt geben die Veranstalter bereits ein neues Datum bekannt, an welchem die nächste Austragung vom Big Air voraussichtlich über die Bühne und Schanze gehen wird: 18. und 19. Oktober 2024.

«Big Air Chur zeigte, dass es auch im Regen kann.» – zitiert aus Medienmitteilung

An zwei Tagen gab es viel Unterhaltung und Spitzensport. Dafür sorgten die Sportauftritte von der 42 Meter hohen Schanze, die neun Bands auf der Showbühne und die über 20 DJs in den zwei Partylocations.

Wir haben in unserem Ticker live über die Grossveranstaltung berichtet: