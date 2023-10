Das wars: Big Air Chur hinterlässt nasse aber bleibende Erinnerungen

Sa. 21.10.2023 - 23:03

Highlight des Big Airs: G-Eazy bringt die Bühne zum beben

«Ihr seht so schön aus im Regen», schreit G-Eazy in die Menge. Der amerikanische Künstler aus Kalifornien liefert bekannte Hits wie «Me, Myself & I» und «I Mean It». Das Publikum ist textsicher und tanzt im Regen. Er zeigt seinen Fans, dass er sich in der Schweiz wie auch auf der Bühne pudelwohl fühlt.