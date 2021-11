Schlag gegen das organisierte Verbrechen

Die Handschellen klickten in mehreren Kantonen: Ausser in Graubünden wurden auch im Tessin zwei Personen festgenommen, dazu je eine Person in den Kantonen St. Gallen und Zürich. Bei allen handelt es sich laut einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft um italienische Staatsangehörige, und allen wird unter anderem internationaler Drogenhandel vorgeworfen. Für alle Beteiligten gelte die Unschuldsvermutung, so die Bundesanwaltschaft.