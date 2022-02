Scheiben am Bahnhof Chur eingeschlagen: SBB erstatten Anzeige

aktualisiert am 16.02.22 - 17:11 Uhr

Am Churer Bahnhof wurden heute Mittwoch einige Scheiben eingeschlagen. Laut einem Leserreporter ist ein Einzeltäter für das zerbrochene Glas verantwortlich. Er sei von der Polizei abgeführt worden. Die Kantonspolizei Graubünden bestätigt auf Anfrage einen Vorfall, gibt aber keine Einzelheiten bekannt.

Sabrina Schellenberg, Mediensprecherin der Schweizerischen Bundesbahnen SBB, schreibt am Mittwochnachmittag auf Anfrage, dass weitere Schritte geplant seien: «Es handelt sich um eine Sachbeschädigung, die SBB wird Anzeige erstatten.» Den Schaden schätzt die SBB im fünfstelligen Bereich ein.

Die Scheiben sollen so schnell wie möglich ersetzt werden, so Schellenberg weiter. Es könnte jedoch so einige Zeit dauern, bis das Glas am Churer Bahnhof repariert ist, denn: «Die Lieferzeiten für Sicherheitsglas können aktuell bis zu zwei Monaten betragen.» (so)