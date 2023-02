Kaum aufgetaucht, schon nagen Biber am Linthdamm

Einer, der das am eigenen Leib erfahren hat, ist Linthaufseher Pius Kistler. Als der Wasserstand kürzlich tief war, watete er in Fischerstiefeln durch die Hintergräben. Zwischen Giessen und Grynau untersuchte er von den Seitenkanälen her den Hochwasserdamm auf Biberbaue. In diesem Abschnitt ist der Damm besonders hoch. Unterirdische Kanäle wären folgenreicher als anderswo. Bei Hochwasser sickere Wasser im Hochwasserschutzdamm ab. So kann es konzentriert durch den Biberbau fliessen, wie ETH-Ingenieur Jud sagt. Durch das Mitschwemmen von Material vergrössere sich die Schwachstelle laufend. Im Fachjargon wird das «innere Erosion» genannt. Sie kann zu einem Dammbruch führen.