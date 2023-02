Vier Bündner und ihre Rettungshunde gehen in die Türkei und nach Syrien

Wenn Caprez das Wort Erdbeben hört, spricht er von einem inneren Film, der bei ihm abläuft. Er selbst war am 11. März 2011 in Fukushima im Einsatz. «Ich weiss genau, was da im Kopf abgeht, auch in der jetzigen Situation.» Es sei nicht angenehm, aber man funktioniere im ersten Moment einfach. Da gehe es in erster Linie darum, was gemacht werden muss und was nicht vergessen werden darf.