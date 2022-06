Wenn Spürnasen von Freiwilligen zu Helden werden

Eingestürzte Häuser, verschüttete Zufahrtsstrassen und Dutzende Helferinnen und Helfer im Einsatz – und das gleich neben der Plessur beim Churer Quartier Meiersboden. Solche Situationen sind überall auf der Welt ab und an bittere Realität. In diesem Fall geht es allerdings nur um eine Einsatzübung. Genauer gesagt handelt es sich um ein Erdbebenszenario von Redog, dem Schweizerischen Verein für Such- und Rettungshunde, welcher dieses Jahr sein 50-Jahr-Jubiläum feiert.