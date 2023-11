Nach Erdrutsch: Bahnstrecke vom Puschlav nach Italien wieder durchgehend befahrbar

aktualisiert am 5.11.2023 um 9.15 Uhr

Auf der Berninastrasse zwischen Brusio und Campascio ist eine Rüfe niedergegangen. Deshalb wurde die Strecke aus Sicherheitsgründen gesperrt, wie der Kanton am Samstag auf strassen.gr.ch mitteilte und die Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage bestätigte. Bereits am frühen Nachmittag konnte die Strasse wieder freigegeben werden.

Ebenfalls wieder freigegeben wurde die Berninalinie auf der Strecke Pontresina-Tirano, wie es in einer Mitteilung der Rhätischen Bahn (RhB) vom Sonntag heisst. Die Schadensstelle konnte instand gestellt werden und die Strecke ist seit Sonntagmorgen wieder durchgehend befahrbar.

Ein sogenannter Blockschlag habe die Strecke getroffen und Steine seien auf die Geleise gekommen, erklärte am Samstag Yvonne Dünser, Mediensprecherin der RhB. Während des Streckenunterbruchs standen kleinere Ersatzbusse im Einsatz.

Weitere Einschränkungen im Strassenverkehr

Weiterhin gesperrt ist der Strassenabschnitt zwischen Sfazù und San Carlo, wo sich vor einigen Tagen ein Steinschlag ereignete und sich immer wieder Material löst.

Niederschläge führen zu Verzögerungen der Räumungs- und Sicherungsarbeiten. Das Tiefbauamt Graubünden (TBA) arbeitet mit Hochdruck daran, die Strasse so bald wie möglich wieder für den Verkehr freigeben zu können. «Das TBA ist bemüht, so bald wie möglich Zeitfenster zur Durchfahrt zu ermöglichen», heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Aufgrund des anhaltenden Sicherheitsrisikos sei die Öffnung aber auch an einzelnen Zeitfenstern in der aktuellen Situation nicht möglich. Alle Informationen dazu sind hier zu finden.

(rac/paa/mec)