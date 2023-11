Risiko zu hoch: Berninastrasse bleibt für den Verkehr weiterhin gesperrt

Noch immer führen die starken Niederschläge zu Verzögerungen der Räumungs- und Sicherungsarbeiten. Das Tiefbauamt Graubünden (TBA) arbeitet mit Hochdruck daran, die Berninastrasse so bald wie möglich wieder für den Verkehr freigeben zu können.

Situation für Durchfahrt zu festen Zeitfenstern noch zu kritisch

«Das TBA ist bemüht, so bald wie möglich Zeitfenster zur Durchfahrt zu ermöglichen», heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Aufgrund des anhaltenden Sicherheitsrisikos sei die Öffnung aber auch an einzelnen Zeitfenstern in der aktuellen Situation nicht möglich.

«Immer wieder entstehen neue Erosionsstellen im Bereich des Abbruchgebiets, die gesichert werden müssen.» – Zitiert aus einer Medienmitteilung des Tiefbauamts Graubünden

Verschiedene Massnahmen zur Erhöhung der Sicherheit konnten seit dem Blocksturz vom 26. Oktober umgesetzt werden. In den letzten Tagen zeigte sich allerdings, dass das Gelände sehr instabil ist, heisst es weiter: «Immer wieder entstehen neue Erosionsstellen im Bereich des Abbruchgebiets, die gesichert werden müssen. Hervorgerufen werden diese vor allem durch den starken Regen sowie die Schneefälle und den dadurch wassergesättigten Boden.» Dadurch entstehen laufend neue Abbrüche, die bis auf die Strasse stürzen. Diese ist zum aktuellen Zeitpunkt meterhoch mit Sturzkörpern und Geschiebe eingedeckt.

Das folgende Video zeigt, wie sich am 3. November erneut Material von der Abbruchstelle löst: