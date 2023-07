Neues Wolfsrudel bei Davos

Vier Wolfswelpen hat die Wildhut auf dem Gemeindegebiet von Davos beobachtet. Damit ist klar, dass sich dort ein neues Rudel gebildet hat. Das schreibt das kantonale Amt für Jagd und Fischerei in einer Mitteilung am vergangenen Freitag. Bezeichnet wird das neue Rudel als Jatzhornrudel. Es ist das elfte bestätigte Wolfsrudel, das in Graubünden sein Revier hat. Angrenzend zum Tessin leben zudem zwei weitere Rudel.