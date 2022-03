Der Saharastaub raubt uns förmlich den Atem

Der Saharastaub, der sich seit Dienstag in unserer Luft breitmacht, ist kaum zu übersehen. (Ausgabe vom Mittwoch) Autos kommen in einem Leopardenmuster daher, und auf vielen Gartenmöbeln liegt eine braune Staubschicht. Zudem erinnert der Blick aus dem Fenster an eine Sepia-Fotografie. Doch auch wenn dadurch atemberaubende Bilder entstehen: Ganz ungefährlich ist dieses Wetterphänomen nicht.