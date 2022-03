Wenn sich Saharasand in den Bündner Bergen breitmacht

Trotz milder Temperaturen und Sand am Boden sei der Winter jedoch noch nicht ganz vorbei, betont Tobler. In tieferen Lagen habe der Frühling zwar schon begonnen, und die Vegetation sei aus ihrem Winterschlaf erwacht. In den Bergen halte der Winter jedoch noch etwas an. Grosse Schneemengen seien aktuell keine zu erwarten, in den Nächten bleibe es aber weiterhin kalt. «Allzu schnell schmelzen wird der Schnee also noch nicht.» Und auch diese «Hitzewelle» wird nur noch bis Freitag andauern. Aufs Wochenende werde es wieder frischer. Es sind normale März-Temperaturen von 12 bis 13 Grad Celsius in der Südostschweiz zu erwarten.

