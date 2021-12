Das war der März 2021 in Graubünden

Weitere Versammlungen gegen die Behördenanordnungen im Zusammenhang mit der Coronapandiemie folgen im September und November.

Ein Bischof für alle

Das Bistum Chur hat knapp zwei Jahre nach dem Rücktritt von Vitus Huonder einen neuen Bischof. Am Freitag, 19. März – den Fest des heiligen Josef – wird Joseph Maria Bonnemain in der Kathedrale Chur geweiht. Die Zeremonie ist aus verschiedenen Gründen besonders. Wegen der Coronapandemie dürfen nur 50 Gäste in der Kathedrale in Chur Platz nehmen. Mit der Auswahl der Gäste setzt der neue Bischof ein Zeichen: An der Weihe nehmen Vertreter anderer Religionen, Randständige, aber auch Frauen teil. Diese prägen weite Teile der feierlichen Zeremonie.