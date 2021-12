Das war der April 2021 in Graubünden

Bündner Literaturpreis

Drei Sprachen – drei Auszeichnungen: Im April werden Asa S. Hendry, Ursina Trautmann und Luca Maurizio mit dem Bündner Literaturpreis 2021 ausgezeichnet. Der mit 10'000 Franken dotierte Preis wird auf drei Persönlichkeiten aufgeteilt, die sich durch ihr literarisches Schaffen auszeichnen: vom Roman zu poetischen Liedern und dramaturgischen Texten bis hin zu journalistischen Artikeln. Die Auszeichnung sollte zudem die sprachliche Vielfalt des Kantons würdigen.

Die aus Vella stammende Asa S. Hendry erhält den Preis für ihren Erstling «Sin lautget» in romanischer Sprache. Die Felsbergerin Ursina Trautmann wird für ihr vielfältiges und engagiertes literarisches Schaffen als freie Journalistin, Schriftstellerin und Slam Poetin in deutscher Sprache geehrt. Und der italienischsprachige Liedermacher und Kabarettist Luca Maurizio aus dem Bergell darf den Literaturpreis für seine Lieder und seine Satire der Gesellschaft entgegennehmen. Die Feier wird per Livestream aus dem Haus von Sprecher in Maienfeld übertragen.