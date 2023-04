Zwei Grossanlässe sorgten in Chur für Stimmung

Wird es also auch im nächsten Jahr zu einer Terminkollision kommen? Das Calanda Spring Festival finde laut Stephan Schmid seit 20 Jahren am letzten Wochenende im April statt und an diesem Datum werde man auch festhalten. Ob das Frühlingsfest auch wieder auf dieses Datum fällt, steht noch nicht fest, so Raguth Tscharner. Wann und wie genau das Frühlingsfest im nächsten Jahr stattfinden wird, kommuniziere man zu einem späteren Zeitpunkt. Fest steht: Beide Anlässe werden auch in den nächsten Jahren zahlreiche Musikbegeisterte in die Churer Gassen locken.