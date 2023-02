Gleiches Datum: Terminkollision beim Calanda Spring und dem Frühlingsfest

Die Bündnerinnen und Bündner sind ein Völkchen der Feste. Besonders in der Hauptstadt häufen sich im Frühling die Grossanlässe. Von Messen über Konzerte bis zum Frühlingsfest – der kleinen Schwester der Schlagerparade. Das Frühlingsfest findet heuer am letzten Aprilwochenende statt. Dieses Datum dürfte einigen bekannt vorkommen – so auch Stämpf Schmid, vom Verein der freundlichen Musikfreunde. Der Verein organisiert auch in diesem Jahr wieder das Calanda Spring Festival. Und zwar am letzten Wochenende im April.