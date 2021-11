An Bündner Schulen muss wieder Maske getragen werden

Während in der letzten Oktoberwoche bei 33 positiv getesteten Klassenpools noch 25 Einzelpersonen positiv getestet wurden, stiegen die Zahlen innerhalb von zwei Wochen auf 93 positiv getestete Klassenpools und 122 positiv getestete Einzelpersonen in der zweiten Novemberwoche. Betroffen seien insbesondere die Primarschulen, heisst es in der Mitteilung.