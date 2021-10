Big Air Chur auf Erfolgskurs

Am 22. und 23. Oktober ist es so weit: Dann geht auf dem Eventareal der Oberen Au das Big Air Chur über die Bühne. Die Stadt und die Organisatoren sind guter Dinge, denn die Nachfrage scheint gross zu sein: «Musikfans, Sportler und deren Fans haben Bock auf Chur», heisst es in einer Mitteilung der Stadt.