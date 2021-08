Diese Musikstars sorgen am Big Air in Chur für Stimmung

Weltcup startet in Chur

Nebst der Musik steht am Big-Air-Festival das Freestyle-Skiing im Zentrum. Der Anlass in Chur ist gleichzeitig die Eröffnung der Freesytle-Weltcupsaison. Über 100 Snowboarder und Freeskier aus aller Welt werden dabei nicht nur um Weltcup-Punkte, sondern auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2022 in Peking kämpfen. Ein hochkarätiges Teilnehmerfeld dürfte damit gesichert sein.

Mit dabei sein werden aller Voraussicht nach auch die beiden Bündner Freeskier Andri Ragettli und Giulia Tanno. Der Internationale Skiverband spricht von einem Ski- und Snowboardevent, den die Schweiz so noch nie erlebt haben wird. Es ist der erste Big-Air-Anlass in der Schweiz seit fast 20 Jahren. 2003 trafen sich die Freestyler in Arosa.

Alle Informationen zum sportlichen Line-Up gibt es hier: