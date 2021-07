Verletzter Esel und gerissenes Kalb

Am vergangenen Donnerstag wurde ein ausgewachsener Esel in den frühen Morgenstunden am Schamserberg von einem Wolf angegriffen. Das meldet das kantonale Amt für Jagd und Fischerei auf seiner Website. Dabei hat der Wolf den Esel am Hinterbein schwer verletzt. Das Tier wurde ins Tal gebracht und tierärztlich behandelt. Der Esel hatte sich zusammen mit einem Pferd auf einer eingezäunten Weide im Streifgebiet des Beverinwolfsrudels aufgehalten.

Bei Valzeina wurde zudem am vergangenen Freitag gemäss Website des Jagdamtes ein Kalb gerissen. In der Region Prättigau/Davos kam es im Juni und Juli insgesamt zu 39 Schafrissen.