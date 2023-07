Polizei verhaftet Betrügerin nach Schockanruf

Die Seniorin erhielt Ende Mai einen Anruf einer italienisch sprechenden Frau. Diese gaukelte vor, eine Amtsperson zu sein und gab an, dass die Nichte der Seniorin einen schweren Autounfall in Lugano verursacht habe. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung vom Freitag schreibt, sei die Nichte nun in Untersuchungshaft und das Antreten einer längeren Gefängnisstrafe könne nur durch eine Kaution abgewendet werden.

Die eingeschüchterte Seniorin stellte einen fünfstelligen Geldbetrag bereit und übergab das Geld sowie Wertsachen einer Geldbotin. In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Tessin erfolgte am Tag darauf die Festnahme der 34-jährigen Geldbotin aus Polen. Die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Graubünden aufgenommenen Ermittlungen ergaben, dass die Geldbotin in weitere Fälle im Kanton Tessin involviert ist. Sie befindet sich laut der Mitteilung in Untersuchungshaft.

Die Kantonspolizei Graubünden hatte im April vor betrügerischen Schockanrufen gewarnt.

Warnung vor Betrügern

Grundsätzlich gilt, dass die Polizei auf diese Weise kein Geld, Wertsachen, Schmuck, etc. anfordert oder abholt. Weitere Informationen zum Thema Schockanruf können auf der Website der Schweizerischen Kriminalprävention nachgelesen werden.

So könnt ihr euch schützen

Die Kantonspolizei Graubünden gibt folgende Tipps, falls auch ihr einmal Opfer von betrügerischen Maschen werdet: