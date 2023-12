Lawinenunglück in Bivio fordert zweites Todesopfer

Der 42-Jährige war am Donnerstag bei der Talfahrt vom Piz Grevasalvas in Richtung Bivio von einer Lawine verschüttet worden. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, erlag er am Freitag im Kantonsspital Graubünden an seinen schweren Verletzungen.

Zu dem Lawinenunglück war es am vergangenen Donnerstagmorgen in Bivio gekommen. Ein 42-jähriger Skitourengänger aus Italien wurde von einer Lawine mitgerissen und getötet. Im Kantonsspital in Chur erlag nun der zweite ebenfalls 42-jährige verschüttete Italiener seinen Verletzungen, schreibt die Nachrichtenagentur SDA.