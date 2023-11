Verkehrsdienstspezialist erliegt seinen schweren Verletzungen

Ein Verkehrsdienstspezialist regelte am Montag gegen 13 Uhr auf der Oberalpstrasse bei Waltensburg/Vuorz den Verkehr bei einer Baustelle. Während der Arbeit wurde er von einem Auto angefahren und an den Strassenrand geschleudert. Er wurde ins Spital gebracht. Nun teilt die Kantonspolizei Graubünden mit, dass er dort am Mittwochnachmittag an seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Kantonspolizei Graubünden untersucht zusammen mit der Staatsanwaltschaft den genauen Unfallhergang, wie es abschliessend heisst. (red)