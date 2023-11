28-Jähriger wird von Auto angefahren und schwer verletzt

Gemäss der Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden regelten ein 28-jähriger Verkehrsdienstspezialist und ein Kollege gemeinsam den Verkehr auf der einspurigen Baustelle an der Oberalpstrasse in Waltensburg/Vuorz. Am Montagmittag gegen 13 Uhr fuhr ein 65-jähriger Autofahrer bergwärts in Richtung Tavanasa durch die Baustelle. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit dem 28-jährigen, der den Verkehr talwärts vor der Baustelle zum Anhalten brachte.

Der 28-jährige Verkehrsspezialist wurde durch den Zusammenstoss an den Strassenrand geschleudert und verlor das Bewusstsein, wie die Kantonspolizei weiter berichtet. Der Autofahrer, unterstützt von seiner Beifahrerin und dem weiteren Verkehrsspezialisten, leistete Erste Hilfe. Der Schwerverletzte wurde anschliessend mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden geflogen.

Wie die Kantonspolizei weiter mitteilt, wendete ein Fahrzeug, das zuvorderst in der talwärts wartenden Fahrzeugkolonne stand, kurz nach der Kollision und fuhr in Richtung Tavanasa davon. Die Polizei sucht nun nach der lenkenden Person dieses Autos. Personen, die Informationen zum Fahrzeug oder zur lenkenden Person haben, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Ilanz unter der Telefonnummer 081 257 64 80 zu melden. (red)